ARVUSTUS | Ümbersünd tantsukeelde. Maailmatasemel tantsulavastus sõnatu teatri festivalil

Kuigi Jaapani anime ja Korea K-pop on ammu maailma vallutanud, mõjub kõik idamaine siinses läänelikus kultuuriruumis endiselt eksootilise ja eristuvana. Seega nõuab meelte vabaks laskmist ja valmisolekut teistsugusega kohtumiseks ka Singapuri trupi T.H.E. Dance Co. looming, mis püüab Viimsi Artiumi laval tõepoolest kõiki meeli tabada.