FAKTIKONTROLL | Kas Andrei Korobeinikul on õigus, et IMF kutsus Eesti otsust kriisiajal makse tõsta ebamõistlikuks?

KONTROLL | Rahvusvaheline Valuutafond esitas 15. aprillil avalduse, milles on hinnatud Eesti fiskaalpoliitikat. Teatud maksude tõstmisele annab IMF selgelt oma toetuse, näiteks pooldavad nad avalduse kümnendas punktis Eestis automaksu viivitamatut elluviimist. Samas punktis soovitab IMF tühistada maamaksu vabastuse, mis puudutab kodualust maad. Ühtlasi lisavad nad, et Eesti võiks kaaluda kinnisvaramaksu kehtestamist ning mainivad, et Eesti ei tohiks loobuda plaanidest, mis suurendavad eelarvetulusid. Vastasel juhul satuks nende sõnul küsimuse alla, kas Eestil on piisavalt vahendeid tulevikus tekkivate vajaduste täitmiseks. IMF toob avalduse lõpus välja, et Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks on Eestis vaja kehtestada CO2 emissioonimaks.