Riho Terras: „ajaloo lõpu“ kuulutamine on pannud eurooplasi pead liiva peitma, selle asemel et seada end valmis võimalikuks sõjaks

Mati Heidmetsal on õigus, kui ta kirjutab, et valija on vaikne aga võimas jõud. Küll aga julgen ma väita, et inimeste toetus Ukrainale sõltub paljuski ka poliitikute pingutusest. See, et Euroopa Liidu ja NATO riigid on venitanud hädavajaliku sõjalise abi andmist Ukrainale mõjutab paratamatult ka inimeste suhtumist ja usku selle sõja lõpplahendusse.