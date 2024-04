FAKTIKONTROLL | Ei, Zelenskõi abikaasa ei halda „laste seksikaubanduse võrgustikku“

Praeguseks on video YouTube’st maha võetud, sest see rikkus YouTube’i kogukonnareegleid. Avalikust veebiarhiivist nähtub , et rohkem videoid sel kanalil pole kunagi olnud. Seega võib järeldada, et kanal loodi ainult selleks, et portaal saaks oma artiklis viidata anonüümsele videole ja “Prantsusmaa uurivale ajakirjanikule”.

Väidete tõesust peaks kinnitama foto anonüümsest töötõendist, mille on väidetavalt väljastanud Olena Zelenska fond. Pole ühtegi tõendit, et selline dokument on päriselt olemas või et selle on väljastanud Zelenska fond. Kuna mehe nimi ja nägu on nii videos kui ka väidetaval töötõendil varjatud, pole võimalik tuvastada, kas mees ka päriselt on kuidagi seotud Zelenska fondiga. Tegu on võltsinguga.