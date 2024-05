REISIKIRI | Kuidas ma Keili Sükijaineniga salaja Palestiinas käisin

Olime Keiliga ühel järjekordsel Eurovisioni peol, kui keset tantsutralli ütles Keili, et kavatseb koos oma operaatoriga järgmisel päeval sõita Palestiinasse lugu tegema. Kutsele vastamine ei võtnud mul kuigi kaua aega. Kuigi olin Sky.ee peatoimetajana üritusele lennanud, et muusikauudiseid kajastada, ei kao uudishimu ajakirjanikus mitte kunagi. Olin hetkega nõus ja Keili korraldas kõik ära nii, et sain temaga kaasa minna.