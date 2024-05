RAAMATUBLOGI: Pole õõvastavamat kohta kui Ema Puhkepaik

„Taganttõuge“... Nagu ikka liigub Reacher ringi mööda suurt ja laia Ameerikat ning astub ning talle jääb silma ühe linnakese kummaline nimi: Ema Puhkepaik. Kuna uitaja rännakutel pole eesmärki otsustab Reacher – taskus vaid hambahari ja raharull nagu ikka – rongilt maha astuda ja uurida, millest selline omapärane nimi.

Samal ajal ootab rongijaamas endine FBI agent, praegu eratööd tegev kena naisterahvas, et äkki astub perroonile tema ootamatult kadunud partner. Ei astu, astub Reacher.

Linnake on sama kummaline, nagu selle nimigi. Seal toimub midagi, aga mida? Igatahes tunnistatakse Reacher pärast tahasihoidlikku kähmlust kohalikega – noil on paar päeva päris paha olla – persona non grataks. Ent mõistagi on Reacheril sellest savi, sest ta tahab teada, miks on linnakese nimi Ema Puhkepaik ja mis asju seal aetakse. Niisiis loob ta FBI eksagendiga tiimi (mis ei tegutse ühiselt pelgalt päevavalges), kaasab hiljem sinna arvutigeeniuse, kes oskab tuhnida tumeveebis ning kui alginfo on olemas, läheb rünnakule, selgitamaks tõde.

Nagu öeldud, saab igast Reacheri raamatust mitu sõõmu infot, kuid enamasti pole sellega suurt midagi peale hakata. Seekord siis... Kas teadsite, et tumeveebis toimivad aktiivsed enesetapjate foorumid, kes arutavad, kuidas oleks kõige edukam viis suitsiidiks.

- - -

Kõige etem on haavlipüssi lask pähe. Teadaolevalt silmapilkne surm, tõhus 99 protsendil juhtudest. Püstoli- või revolvrilask suhu annab 97 protsenti. Haavlipüssi lask rinda 96, püstoli- või revolvrilask rinda umbes 89. Viimase skoor kehtib ka poomise puhul. Enda põlema süütamine annab umbkaudu 76. Kodu põlema süütamine umbkaudu 73. Millest madalamale ei taha minna eriti keegi. Seejuures on rongi ette hüppamisel taas tulemuseks 96, katuselt allahüppamisel 93 ja vastu sillatoendit sõitmisel keskeltläbi 78. Aga turvavöö tasub tingimata kinni panna. Autost võib muidu välja paiskuda. Vööga kinnitamata juhtide skoor on umbes-täpselt 70. On vaja, et sind tabaks läbi armatuuri tungiv mootor.

- - -