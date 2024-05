KUULA | Olukorrast digiriigis: andmekaitse köögipoolest ja sellest, kuidas kasutajana tähelepanelikult tegutseda

Ministeeriumi IT-õiguse valdkonnajuht Stina Avvo lisab, et andmete töötlemiseks on vaja alati õiguslikku alust. „Euroopa Liidu vastav määrus loetleb erinevaid õiguslikke aluseid, näiteks avalikus sektoris on selleks aluseks tavaliselt kas juriidiline kohustus või avalikes huvides ülesande täitmine, kuid üheks õiguslikuks aluseks on ka andmesubjekti ehk inimese enda nõusolek,“ räägib Avvo. Olulise tõigana lisab ta juurde, et nõusoleku andmine peab olema vabatahtlik. „Kui inimene on kuidagimoodi sunnitud nõusoleku andma, siis see nõusolek ei kehti,“ lisab ta.