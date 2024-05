Ühiskondlike algatuste inkubaatorisse esitati rekordilised 102 ideed, kümme osalejat selguvad kuu lõpuks

Kõige rohkem, pisut üle poole esitatud ideedest lahendab sotsiaalvaldkonna probleeme (sh vaimne tervis, lapsevanemate väljakutsed ja sõltuvusteemad), veerand panustab haridusse, 15 on keskkonna valdkonnast ja veel kaheksa ideed on esitatud muudel teemadel.



“NULA inkubaatorisse kandideerib tänavu rekordiline arv ühiskondlikke algatusi ja näeme juba praegu, et tulemas on väga tugev lend. Nüüd on järg hindajate käes, kes peavad välja valima viisteist parimat ideede esitlemise vooru ning mai lõpuks selgitama välja kümme, kes pääsevad inkubaatoriprogrammi,” ütles NULA inkubaatori projektijuht Karin Kruup. “Täname NULA meeskonnaga kõiki, kes oma ideed esitasid ja kes aitasid ideekorje ajal NULA üleskutsele hoogu anda. Tänavusest lennust võrsub palju algatusi, mis teevad Eesti ühiskonda paremaks.”



Üheksa kuu pikkuse koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA luua algsetest ideedest toimivad lahendused. Inkubaatori fookus on idee testimisel ja arendamisel, lisaks õpitakse teenusedisaini, mõju mõõtmist, kommunikatsiooni ja rahastuse kaasamist. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all.



Sel aastal koolitavad meeskondi Eesti parim ühiskondliku mõju hindamise ekspert Jaan Aps, hinnatud teenusedisainer Mari Arnover, strateegilise kommunikatsiooni konsultant ja sõnumiekspert Marek Unt ning Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge, kes on pikaajalise kogemusega ühiskondlike algatuste strateegiakonsultant.



NULA inkubaator on ellu kutsutud, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme, olgu need seotud näiteks majandusliku toimetuleku, vaimse tervise, keskkonna või haridusega. Inkubaatori programmis saavad tulevased sotsiaalsed ettevõtjad oskused ja teadmised, kuidas taolisi olulisi teemasid mõjusalt lahendada.



NULA inkubaatori on kaheksa hooaja jooksul läbinud 71 algatust: nt Logopesa, Claar Education, KideoCall, Kõnnime Koos, Digiõps, Vaikuseminutid, Asendusõpetajate programm, Avatud Kool, Lapse heaolu arengukeskus jpt. Programmi on varasematel aastatel kandideerinud kokku 626 ideed.



NULA inkubaatori käivitasid 2016. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Heateo Sihtasutus eesmärgiga leida uuenduslikke lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Inkubaatori üheksanda hooaja koostööpartnerid on Luminor, Delfi Meedia, Fontes, Cargobus, Citycon, Solaris.



NULA infoga jooksvalt kursis olemiseks tasub jälgida NULA Facebooki lehte, Instagrami või liituda NULA uudiskirjaga.