POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: tahame ju olla Põhja-Euroopa. Miks siis Eestis nii paljud inimesed vaktsineerimisest loobuvad?

Varasemalt on loobutud rõugete vastasest kaitsepookimisest, kuna metsikult ringlev rõugete viirus kadus. Lisaks on paljud arenenud riigid lõpetanud kogu elanikkonna tuberkuloosi vastase vaktsineerimise, kuna haigus on muutunud väga harvaks. Siiski vaktsineeritakse riskirühmi. Ka Eestis on epidemioloogiline olukord lõpuks nii palju paranenud, et kogu elanikkonna tuberkuloosi vastane vaktsineerimine pole enam vajalik.