RAAMATUBLOGI: Arne Dahl näitab, kui suurepärane, kaunilt kirjutatud, nauditav ja asjakohaselt põletav võib olla üks Rootsi krimiromaan

„Mirabilia“ sarjas avaldatud esimene A-rühma lugu „Misteriso“ ei olnud just plahvatus, aga tõi põhjamaisesse ja samaga maailma krimikirjandusse värskeid tuuli. Kui on rasked ja justkui lahendamatud kuriteod, siis tuleb kokku tuua kamp ärksaid politseinikke, kellest igaüks on eriline ning oma valdkonnas tipptasemel. Mõistagi ei kulge kõik õlitatult ei kohe ega hiljemgi, kuid töö saab tehtud. Ühesõnaga, A-rühm oli igati äge kuid pärast 11 raamatut (millest maakeeles ilmus kahetsusväärselt vaid kuus) tüdines autor sellest ära. Järgnes neljast raamatust koosnev „Opcop kvartett“, kuid see jäi (taas kahetsusväärselt) Eesti keelde tõlkimata. Seevastu uurijate Sam Bergeri ja Molly Bloomi pentaloogia – samuti suurepärane – on siinmail kenasti kättesaadav.

Dahl, nagu ajalugu on näidanud, ei püsi ühtede peategelaste juures pikalt. Iseenesest võinuksid jätkata nii A-rühm kui Berger ja Bloom, ent looja paraku otsustab.

„Ringi keskel“ alustab uut sarja. Kui A-rühma enam Rootsis pole, tuleb luua uus, nimega Nova. Ning nagu arvata võib, koguneb sinna kõiksugu karvaseid ja sulelisi politseinikke. On ka põhjust, sest üks ärimees lastakse koos tema BMW-ga õhku ning võimsa plahvatuse saatel lahkub siitilmast teinegi härrasmees, on põhjust väiksemat sorti paanikaks. Saati kui rühma juhile Eva Nymanile saadetakse kirjad ebamääraste vihjetega, kus järgmine pauk toimub. Plahvatused on aina võimsamad ning ohvrite arv kasvab.

Läbimurre saabub pea – süüdlane on endine politseinik, Lukas Frisell, Rootsi üks paremaid, kui mitte parim, kellest sai ootamatult aastaid tagasi looduseusklik, kes kolis elama keset metsa. Mõistagi, sest ohvrid on kõik loodusereaostajad või suisa loodusetapjad. Ainult et toda endist superpolitseinikku ja praegust looduseinimest on keeruline kuritegudega kokku viia. Nyman läheb riskile ja vabastab oma endise mentori, küll jalavõru ja mobiiltelefoniga, mis peaks tema asukohast igal ajahetkel teada andma. Ainult et Frisell kaob...