1935. aastal avatud Kuku klubi on olnud Eesti loovinimeste (ja ka lihtsalt inimeste) kohtumispaik ligi 90 aastat. Selle avamisest peale on seal peetud balle, isegi sügaval nõukogude ajal, ja vaimuelu on Kukus arutanud viimase sajandi Eesti kõige teenekamad kultuuritegelased.