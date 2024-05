Kristjan Järvan: Tartu linnaplaneerimisest on õppida seda, kuidas asju mitte korraldada

„Kas tehtud-mõeldud stiilis linnaplaneerimine on tõesti miski, mida peaks teistele eeskujuks tooma?“

Tartu abilinnapea kutsus mind Tartusse külla õppereisile [1]. Võtan selle kutse vastu suurima heameelega, sest tudengiaja kodulinna on alati hea külastada. Loodetavasti annab õppereisil osalemine mulle võimaluse asjaosalistelt lähemalt uurida kaht teemat. Esiteks: mismoodi suudeti teha Tartus autovabaduse puiesteed, kus autod sõita said. Teiseks: kuidas Tartu linnavalitsus planeeris riigi põhimaanteele pop-up rattateed ja miks see ebaõnnestus.