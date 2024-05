Mark Gerassimenko: ainult kärbetest ei piisa, on vaja ka maksutõuse rikastele!

„Peamine probleem, millest ei räägi kärpeevangeeliumi jutlustajad, peitub selles, et suuri kärpeid pole võimalik teha, kahjustamata oluliselt avalike teenuste kvaliteeti, millest sõltuvad enim kõige vaesemad ja keskklass.“

Eesti riigieelarve on lõhki ja poliitikud pakuvad lahenduseks kärpeid. Ometi ei saa kärbetega kogu vajalikku summat kokku hoida, puutumata sotsiaalkaitset, tervishoidu ja riigikaitset. Kõik need valdkonnad vajavad aga hoopis raha juurde! Seetõttu on rahanduslikult vastutustundlik ja ühtlasi õiglane lahendus maksutõus, mille koorem lasuks jõukamate inimeste ja kasumlike ettevõtete õlgadele.