JUHTKIRI | Ahned ravimiäritsejad ja paremaid tingimusi otsivad sõidujagajad – tahame teada, keda te mõjutate

Üks suuremaid neist on, miks on riik nõnda jõuetu tegelikku konkurentsi tekitama. Võimalik, et meie ametkond jääb suurte rahasummadega varustatud kompaniidele lihtsalt alla. Aga sama võimalik, et riik ei tahagi probleemiga tegeleda, sest õnnestunud lobi tulemusena vaadatakse turumoonutustele täiesti teadlikult läbi sõrmede.