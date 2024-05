FAKTIKONTROLL | Kanada ei ole soovitanud vaktsineerimata inimesi psühhiaatrilisele ravile suunata

„Kolledž saatis kõigile Ontario arstidele kirja või memo,“ selgitas postituse kohaselt onkoloog dr William Makis, öeldes, et nende vaktsineerimata patsientidel tuleks määrata vaimseid probleeme ja neile tuleks manustada psühhiaatrilisi ravimeid. Inglisekeelsest algallikast nähtub, et kolledži all on siin mõeldud arstide ja kirurgide kolleegiumi Ontarios (College of Physicians and Surgeons of Ontario - CPSO), mis tegutseb piirkonnas meditsiinipraktikat reguleeriva organisatsioonina.