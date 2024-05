Andrus Kaarelson: rikaste maksustamisega ei lahene riigi majandusprobleemid - nad maksavad juba praegu rohkem makse

Kõigepealt tuleb anda endale aru, et Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hiljutise prognoosi järgi on Eesti on tänavu ainus Euroopa riik, mille majandus langeb. Selle saavutusega astume ühte ritta näiteks Jeemeni, Haiti ja Sudaaniga. Euroala majandusele ennustab IMF 0,8 protsendi suurust kasvu, sealhulgas oodatakse Ida-Euroopalt tõusu 2,9 protsendi võrra. Asi on rekordiliselt halb.