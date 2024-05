Tanel Jan Palgi: EBU tulistas endale apoliitiliseks jäämisega jalga - Eurovisioonilt keelati isegi Euroopa Liidu lipp!

Palestiina lipp polnud siiski ainuke lipp, mis oli keelu all. EBU keelustas sellel aastal ka mittebinaarset kuuluvust manifesteeriva lipu ning Euroopa Liidu lipu. Lubatud lipud olid vaid rahvuslipud ja vikerkaarelipp. Kas needki lubatud lipud pole oma olemuselt poliitilised? Kas mitte iga rahvuslipp ole poliitilise sõnumi kandja - me oleme just need, kes oleme ja me esindame oma riiki. Vastusena esitas Euroopa Liit EBUle ametliku kaebuse liidu lipu keelamise osas.