FAKTIKONTROLL | Marseille paraadil ei näidatud Prantsusmaa trikoloori asemel Venemaa oma

Ta lisas juurde video, millel on näha, et tõepoolest näib värvide järjekord olevat valge-sinine-punane, mis on omane Venemaa lipuvärvide järjekorrale. Prantsusmaa lipuvärvid on teadupärast sinine-valge-punane. Tegelikult on kaadrid üles võetud nurga alt, mis lihtsalt tekitab valet illusiooni.

Faktid

Postitatud video on filmitud kaugelt ja nurga alt, mis loob illusiooni, et värvid olid vales järjekorras. Kui vaadata muid avaldatud materjale paraadist, näeme õiget järjekorda.

Kui videot veel lähemalt uurida, siis on ka selles näha, et valge suitsuga lennuk asub sinise ja punase vahel, nagu Prantsusmaa lipule omane.

8. mail 2024 jõudis olümpiatuli enne suvel toimuvaid Pariisi olümpiamänge Prantsusmaale Marseille’sse. Kolmemastiline purjelaev Belem viis leegi Marseille’ vanasadamasse ning selle ümber toimus suurejooneline paraad. Sealhulgas lendasid show-eesmärgil üle paraadi kolm lennukit, et värvilise suitsuga värvida taevas Prantsusmaa lipuvärvidesse.

Facebooki postitatud 18-sekundiline kaader reaktiivlennukitest näib olevat päris ja töötlemata, kuid materjal on valesti esitatud. Nurk, mille alt video on võetud, loob eksitava illusiooni. Kui vaadata teisi üritusel filmitud kaadreid, sealhulgas olümpiamägude ametlikul lehel jooksnud live-videot, siis näeme, et lennukid olid selgelt õiges järjekorras.

Facebookis leviva video alguses on ka näha hetke, mil postitatud sisu hakkab vaatajat eksitama. Nimelt on selgelt näha, et valget suitsu laskvad lennukid asuvad siniste ja punaste vahel, kuid kuna lennukid liiguvad edasi, kaamera vaatepunkt mitte, siis tundub nagu valge suitsuga lennuk liigub teiste värvide vahelt välja. Kuid lennukid ei muuda kordagi oma positsiooni, perspektiiv ja lennukite trajektoor jätab ekslikult mulje valest järjekorrast.

Otsus: Vale. Kuigi video sisu ennast võib pidada eksitavaks, siis postitaja saatetekst on vale, sest vigurlennukite piloodid ei ajanud midagi sassi. Video on üles võetud nurga alt, mis tekitab petliku illusiooni värvide järjekorrast. Paraadile lähemalt ülesvõetud kaadrid näitavad selgelt Prantsusmaa lipuvärve.