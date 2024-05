RAAMATUBLOGI | Venemaa kroonikandjate karussell, keda ei pärjanud „jumalik õigus“

Õigupoolest tahaks, et Akunini ajalugu läheks nüüd Eesti keeles tagasi, algusse, esimese osani, mis katab aja Venemaa esmasest mainimisest kuni mongolite invasioonini ja kus autor üritab leida vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas, millal ja miks sündis Venemaa? Millised sündmused ja tegurid said Venemaa sünnil määravaks? Kas praegune Venemaa on algse Venemaa otsene järeltulija? Nüüdse Ukraina sõja valguses sooviks just neile küsimustele vastust saada. Ja just Venemaal välisagendiks kuulutatud Akunini vastuseid, sest on ta ju öelnud, et seletab ajaloo lahti faktidele tuginedes, vältides ideoloogilist „tõde“, võrreldes kõike, mis allikatest leida ja heites välja ebatõenäolise.