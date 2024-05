Liiklusekspert: vanus ei ole parim kriteerium, mille alusel liikluses terasid sõkaldest eraldada

Jah, oleme viimastel kuudel korduvalt meediast lugenud või kuulnud liiklusõnnetustest eakate juhtide osalusel. Sellised õnnetused leiavad just meedias keskmisest suuremat vastukaja, sest lahendused tunduvad ju olevat väga lihtsad - keelame lihtsalt eakatel juhtidel sõiduõiguse ja tundub, et probleem on sellega „laualt maas“.