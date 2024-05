NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Tarmo Paju: Tsahkna hoiab lennujaama-kangelase formaati au sees

NÄDALA TSITAAT | Analüütik, arvamusliider, kaitseliitlane Mihkel Nestor

Lõpuküsimus: „Te siis ei lenda helikopteriga minema, kui siin hapuks läheb, nagu üks ettevõtja hiljuti ütles?“

Vastus: „Kui see hetk käes on, siis ei lähe keegi üle mere, mööda maanteed ega helikopteriga. Mulle jäi kummitama üks lugu, mille rääkis nüüdseks paraku juba manalateele läinud härra, minu eesti sugulane Kanadas. Ta lahkus siit 1945. aastal ning meenutas, et tema esimene töö oli kohaliku kohtuministeeriumi põrandate pesemine öösel. Temaga koos tegi sama tööd Eesti kohtuminister.

Mulle jäi see kuidagi kõlama ja ma ei taha üheski teises riigis öösiti mopiga mõne panga põrandaid pesta ja mõelda, mis kõik Eestisse maha jäi.

Ukraina sõda on palju inimesi toonud kaitseliitu. Minu malevkond on väga palju kasvanud. Mulle meeldib, et kaitseliidus on totaalne läbilõige ühiskonnast: investeerimispankur, müüja ja hambaarst ajavad ühte asja.