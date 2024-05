RAAMATUBLOGI: Sõda, mis muutis maailma ja Eestit

Kui tunnistada tõde, siis eelkõige paelus selle raamatu juures just Venemaa kodusõda, sest kuulsast oktoobrirevolutsioonist on loetud raamatuid ja raamatuid nii siitpoolt, kui sealtpoolt joont. Et kuidas bolševikud, kes olid tegelikult menševikud ehk mitte enamlased vaid vähemlased, eesotsas geniaalse maniaki Lenininiga, suutsid mängida uskumatuna näiva partii ja muuta (Eestile mõistagi kahjuks, Soomele õnneks) ajalugu. Ent revolutsioonile järgnenud kodusõda on jäänud pisut varju ning teadmiste täiendamine – eriti Beevori põhjalikkuse kaudu – oleks teretulnud.