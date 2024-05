KULTUURIBIIT | Dirigent Henri Christofer Aaviku playlist

Usun, et inimene, kes on kunagi võtnud aja, et süveneda Bachi motettidesse, ei ole peale seda enam seesama inimene. Ja kui võimatult kergelt kõlab see imeline muusika Monteverdi koori esituses Gardineri käe all. Mõistan, kui keegi peab seda salvestist ehk liialt hermeetiliseks, kuid oma täpsuses ja dünaamilises rikkuses on see siiski haruldaselt võluv.