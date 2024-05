PUUST JA PUNASEKS | Martin Herem selgitab, kas Eesti saadab sõdureid Ukrainasse

Riigikogus ja sotsiaalmeedias kõlavad laused: „Eesti tüüritakse Ukraina abistamise loosungi all sõtta“ või „Eesti läheb sõtta Venemaaga“. Kuidas on selliste sõnumite levitamine Venemaale kasulik? Millal saab öelda, et riik on sõjas?

Heremi sõnul ei tee Venemaa oma retoorikas meelega vahet, kes ja miks on Ukrainas. Ühte patta pannakse riigid, NATO ja Euroopa, et saaks lõputult jahuda eskalatsioonist ja „NATO ohust“. Lõplik eesmärk on ajada inimesed segadusse ja hirmule, et vähendada Ukraina abistamise tahet. Kas see hirmutamine töötab?

Milline on Eesti kaitseväe nägemus kaitseväelaste Ukrainasse saatmise osas? Mille jaoks on vaja riigikogu mandaadi? Kas eskalatsioonioht on päris?

Nendele ja enamatele küsimustele vastab kaitseväe juhataja Martin Herem. Saadet juhib faktikontrollimise ja valeinfo reporter Marta Vunš.

