FAKTIKONTROLL | Virmalisi põhjustavad päikesetormid, mitte atmosfääri uurivad teadlased

Mai alguses kaunistasid öist taevast virmalised, mida valeinfo levitajad peavad inimtekkeliseks. See ei vasta tõele.

„HAARP projekt soojendab Alaskas ametlikult atmosfääri 8.–10. maini,“ kirjutas kasutaja Facebooki. Kuna virmalisi sai taevas näha 10. – 12. mail, siis levib vandenõu, et Alaskal toimuv uurimine tekitas nähtud intensiivsed virmalised. „Nüüd kui terve maailm virmalisi imetleb, meenus mulle see uudis. Nii et, loodushuvilised, võtke teatavaks, kes teie virmaliste autor on,“ kirjutas üks kasutaja.