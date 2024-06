Edgar Kaskla: tulin USA-st Eestisse, sest siin on veel vabadust

Lihtne öelda, et sõbrad ja sugulased ootavad mind. Seda küll. Kuid nüüd figureerib selle juures midagi muud. Otsisisin ja leidsin koha, kus vabadus pole lihtsalt unistus. Otsisisin ja leidsin koha, kus demokraatia ikka töötab nii, nagu töötama peaks. See on Eesti.

Oot, oot! Kas pole nii, et ei leita eelarve juures rahuldavat plaani ja keegi ei tea täpselt, kuidas toime tulla riigi puudujääkidega? Kas pole nii, et europarlamendi valimistel öeldakse väga teravalt ja halvasti teiste kandidaatide kohta? Kas pole nii, et kogu aeg kerkib mingi uus skandaal, kus keegi on kasutanud raha oma huvides või kellelgi ilmnevad ikka mingid majanduslikud sidemed Venemaaga, kuigi meil on Venemaale sanktsioonid? Ei saa olla.