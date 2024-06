KULTUURIBIIT | Muusik Sten-Olle Moldau playlist

Oren Lavie - Note To Self

Elus on väga üksikud hetked, kus lugu haarab esimesest hetkest ja kannab viimase sekundini. Kõndisin Rapla vahel, poole loo ajal istusin maha ja nutsin natuke aega, sest see lugu võttis aina rängemaid pöördeid. Tahan selle kunagi eesti keelde tõlkida, kuigi väga ei julge. Kuula sõnu, hoolega!

Eks tegelikult peaks Vaiko osas enamiku tema diskograafiast siia kaasama. Aga, „Hurraa!“ on minu selline salaarmastus, ma loodan, et see lugu väga popiks ei saagi, siis on see nagu minu oma.