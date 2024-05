RAAMATUBLOGI: Kogu inimlikkus selle ebainimlikkuses...

Kuigi siin-seal kirjutatakse, et Alissa Bastian on Eestis elav krimikirjanik ja „Kaasautor“ on tema debüütromaan, siis Venemaa netiallikad seda ei kinnita. Räägivad hoopis, et Bastian töötab Peterburis, on teeninud 2020. aastal tiitli „Õuduste meister“ ning avaldanud enne „Kaasautorit“ juba viis krimiromaani. Mine võta kinni... Ent samas pole tähtsust eelneval, vaid just sel raamatul, mis on, kui Paunvere poisse tsiteerida, siis õige tõhus tükk.