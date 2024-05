FAKTIKONTROLL | Päikesekaitsekreemid ei tekita vähki - need hoopis ennetavad seda

Postitaja soovitab kommentaarides inimestel end peale päikese käes viibimist lihtsalt porgandi- ja oliiviõliga kokku määrida.

Postitust on jagatud vähemalt 24 korda ja see on kogunud üle 100 reaktsiooni ja 40 kommentaari.

Faktid

Päikesekreemide kasutamine vähendab tunduvalt nii melanoomi kui ka teiste nahavähkide ja naha vähieelsete seisundite teket.

Kuigi on teada, et päikesekreemides olevad UV-kiirguse blokeerijad imenduvad väikeses koguses organismi, ei ole senini leitud neil mingeid negatiivseid efekte.

Päikesekaitseks tuleks kasutada kõrge kaitsefaktoriga tooteid, kuid päike ka kuivatab nahka. Naha niisutamiseks sobivad sel juhul ka erinevad õlid.

Kui inimene on saanud päiksepõletuse, tuleb olla ettevaatlik ka õlidega, sest see võib viia põletiku tekkeni.

Päikesekaitsekreemide kasutamine on oluline , sest see aitab ennetada nahavähki, päikesepõletusi ja naha enneaegset vananemist, mistõttu soovitavad nahaarstid kasutada vähemalt 30SPF (Sun Protection Factor) faktoriga veekindlat päikesekaitsekreemi.

„Päikesekreemi kasutamise eesmärk on vähendada naharakkude kahjustust UV-kiirguse poolt,“ selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi nahahaiguste kliiniku juht dr Viljar Jaks. „Punetuse teke viitab intensiivsemale naharakkude kahjustusele, millega kaasneb DNA kahjustus ja suureneb naharakkude DNAs tekkivate mutatsioonide tõenäosus. Mutatsioonid aja jooksul kuhjuvad, pannes aluse nahavähi tekkeks,“ lisas ta. Seetõttu peaksid eriti kõik heledama nahavärviga inimesed (fotoüüp I-IV) kasutama päikesekaitset päikesele avatud nahapindadel intensiivsema päikesekiirguse käes viibimisel.

Seda, kas päikesekreemid võivad olla kuidagi toksilised inimesele, kes seda kannab, on uuritud juba pikalt. „Kuigi on teada, et päikesekreemides olevad UV-kiirguse blokeerijad imenduvad väikeses koguses organismi, ei ole senini leitud neil mingeid negatiivseid efekte,“ rääkis Jaks.