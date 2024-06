ARVUSTUS | Eesti oma Tom of Finland. Elisàr von Kupfferist luuakse Eesti LGBT-kogukonna sümbolkuju

Soomes on pea rahvuskangelaseks nende kuulsaim kunstnik, üle maailma tuntud homoerootilist loomingut viljelenud Tom of Finland. Nüüd on nagu kivi alt välja tulnud aga meie oma sama originaalne ja intrigeeriv tõeline queer-kunstnik-kirjanik, keda põhjanaabrite staargei nime parafraseerides võiks sama hästi ka Elisàr von Estlandiks kutsuda.