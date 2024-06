Johhaidii! Eesti 200, mis teil ometi arus on?

Kuigi Eesti 200 on valitsuserakond, näib tema viimase aja rübelemiste põhjus olevat see, et neil on mure tõsiseltvõetavuse pärast. Ei erakonna reiting ega perspektiiv lähenevatel valimistel anna põhjust enesega rahuloluks. Esimehevahetused ei ole parteile kasuks tulnud. Juba see, mismoodi Lauri Hussar 2020 Kristina Kallase välja vahetas, ei jätnud head muljet. Paljud peavad Eesti 200 esimest juhti Kristina Kallast siiamaani Eesti 200 säravaimaks liidriks ja liikmeks ning kuigi Kallas on haridusministrina pidanud pidevalt lahendama raskeid probleeme, on ta suutnud säilitada oma mainet haritud ja intelligentse inimesena, kelle poliitiline närv on aastate jooksul karastanud, inimlikke kvaliteete ja head suhtlemisoskust varju jätmata. Ajakirjanikutaustaga Lauri Hussari kohta kahjuks sama öelda ei saa, samuti mitte Hussari taandumise järel ohjad enda kätte haaranud Margus Tsahkna kohta.