FOTOD | President Alar Karis kuulutas välja raamatuaasta

„Eesti rahvas on võrsunud raamatust ja kirjakeelest. Eestlaste kirjaoskus oli juba 19. sajandil üle 90 protsendi, kirjainimesed olid nii meie rahvuse kui ka identiteedi loojad, samuti laulupeo traditsiooni eestvõtjad. Seetõttu on Eesti Raamatu 500. sünnipäev meie rahvale ja riigile märgiline ja oluline verstapost,“ ütles president Karis.

Riigipea avaldas lootust, et sel aastal saame üheskoos mõtestada raamatu rolli, lugemise olulisust, teksti mõistmise ja analüüsimise küsimusi, vaimu ja vaimsuse rolli laiemalt. „Sest ainult vaimult ja mõtlemiselt saab väike riik olla suurtega võrdne,“ sõnas president Karis. Ta tõdes, et lugemine – iseäranis eesti keeles – on paljudes vanuse- ja ühiskonnakihtides langustrendis.