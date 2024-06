RAAMATUBLOGI: Viljandi kõva käe krimka ehk Paul Johnson ja särtsakas Eva ehk Kiileri looming tuleb maailma paisata!

1. Kiileri krimilood on küll ugrilikud, kuid mitte liialt. Eestlastele lähevad need kahtlemata peale, sest tegevus toimub kuuekümnendate Viljandis ja pööratud ajaloos, kus Eestis pole nõukogude okupatsiooni, vaid vabadus. Võõramaistele lugejatele tuleks teha pisut kohendusi, kuid mitte ülemäära. Neil poleks tähtsust, kus sündmused toimuvad, aitab, et kuuekümnendatel.

Hakan Nesser paigutas ilmakuulsa legendaarse politseikomissari Van Veetereni olematusse linna Maardami, mis asus kuskil Euroopas ja omas Hollandi, Saksamaa ja Rootsi mõjusid. Seega Viljandi sobib täiega. Ning Ameerikast koju naasnud eradetektiiv Paul Johnsoni ning tema särtsaka sekretäri Eva on just need, kes publikule peale lähevad.

2. Millegipärast on niinimetatud kõva käe krimka (inglise keeli Hard Boil) maailmast, aga eelkõige Euroopast kadunud. Ometi tahab krimkafänn aeg-ajalt lugeda lugu, kus mehed on mehed, saavad teinekord lõuga, kuid annavad topelt tagasi (a la Jack Reacher, Philip Marlowe, V. I. Warshawski, Sam Spade), aga mitte liialt tihti, vaid siis kui vaja. Seegi on Kiileri puhul väärtus, et ta loob küll vägivalda, ent mitte liialt. Seega nišš on olemas ja miks ei võiks Kiiler seda täita?

3. Kiileri lood on head, kirjutet täpses ja kõrvalekaldumatus krimiromaani klassikalises stiilis. On tasane, kuid pinget küttev algus, mitte liiga tormiline areng, et lugeja saaks seda rahulikult nautida ning ootamatu lõpp. Unustage autori nimi ja võtke krimkat kui krimklat, ilma nii-öelda koduvileta, et oma mees kirjutas... No on ikka täiega äge.

4. Võiks arvata, et tegu on poliitkorrektsusega, kui autor asetab peategelase kõrvale särtsaka sekretäri Eva, kuid ei. Eva on täpselt samaväärne Johnsoniga, mitte pole mehe kõrvale pressitud. Ehk siis persoonid täiendavad teineteist, moodustades terviku. Hoobilt tuleb meelde teine täiuslik duo – Donna Leoni loodud comissario Brunetti ja tema sekretär Elettra. Muide, ühe romaani pühenda Leon just Elettrale, et avada tema tausta ja olemust. Ehk siit autorile idee?