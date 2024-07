NIMEKIRI | Kokaraamatute buum jätkub: staarid on grillikõrvane ja kufi

Kevadel käisin üle pika aja restoranis. Kõik oli tore, teenindajad lahked, road maitsvad... Ainult et kas maitsvamad kui kodus hoole ja armastusega tehtud? Vahe siiski oli. Kui sellesama kuld-merikogre saab poest kätte kolme euroga ja selle veeres olevad lisandid maksavad euro, siis võib igaüks arvata, palju maksis neljaeurone roog restoranis. Maitsevahet polnud. Ja vein... Just täpselt sedasama Portugali väärt rüübet – veinikogukond toob – on kodus veel kasti jagu. Hind on ainult kuus eurot pudel, seega maksab see viis korda vähem kui toitlustusasutuses.