E-hääletust vaadelnud Märt Põder: täiesti ebausaldusväärne, hämati isegi kahe rikutud hääle osas

Et koolituste ajaks pole valmis e-hääletuse dokumentatsiooni ja juhendeid või valimistel kasutatavat lähtekoodi, on läbi valimiste olnud tavapärane, kuid seekord polnud teada ka see, missuguse seaduse alusel üldse protseduurid läbi viiakse – president polnud veel välja kuulutanud uut e-hääletuse seadustikku, mis lõpuks hakkas kehtima 3. juunil keset kibedat valimisperioodi.