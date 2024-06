FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele, et Biden proovis istuda „olematule“ toolile?

Ka lõigatud videos on näha, et Bidenite ja Macronide selja taga on toolid.

Populaarne video on lõigatud nii, et see lõpeb täpselt enne seda, kui Biden, Macron ja nende abikaasad istuvad kõik koos toolidele maha.

Normandia dessandi 80. aastapäeva üritust kandsid üle arvukad meediaväljaanded. Ülekannetest on näha, et Macron andis pärast oma sõnavõttu mitmele Teise maailmasõja USA veteranile Prantsusmaa kõrgeima teenetemärgi. Biden järgnes Macronile üle lava ja tervitas samuti iga veterani.

Populaarne videolõik on võetud väljaande The Times ja The Sunday Times YouTube’i otseülekandest. Toolile istumise hetk algab ülekandes ajast 4:16:21. Ülekande ajaks 4:16:41 on nii Bidenid kui Macronid toolidele istunud.