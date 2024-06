KULTUURIBIIT | Näitleja Hele Palumaa playlist

Eelmisel aastal 400. juubelit tähistanud Esna mõis on lavastaja Kristjan Üksküla jaoks üks inspireerivamaid kohti Eestimaal, kus valitseb eriline atmosfäär — koha vaim — mis kutsub sinna ikka ja jälle tagasi pöörduma. Lavastuse „Võluöö ulgumerel“ eesmärk on pakkuda inimestele rõõmu ja mõtteainet huumori kaudu ning ühtlasi ka põhjust, et külastada seda imelist paika Eestimaa südames.

Lavastuse kunstnik on Maarja Viiding, näitlejatena astuvad üles Kaspar Velberg (Linnateater), Kristjan Üksküla (Theatrum), Hele Palumaa, Paul Abiline, Mathias Ausmeel, Johan-Eerik Kõlar, Sundari Lüllmann, Raili Kõlar. Etendused toimuvad 10.–30. augustini Järvamaal Peetri kihelkonnas Esna Mõisa saalis.

Hele Palumaa ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

„Riders On The Storm - Fredwreck Remix“ - Snoop Dogg, The Doors

Originaal ise on ka super. Aga just Snoop Doggi versioon on mulle eriti südamelähedane, kuna see on mind lapsepõlvest alates saatnud, kui venna arvutis salaja „Need for Speedi“ mängisin.

Juba toona mõjus tunnusmeloodia mõnusalt hüpnotiseerivana, aga mäng ise oli olulisem. Nüüd aga võin ainuüksi pala ennast lõputult kuulata.

„La Danse“ - Berlioz, Ted Jasper

Aitab hommikusöögi kõrvale head atmosfääri luua.

„Zaznoba“ - Caribace

Pärineb mulle olulisest lavastusest „Ülestähendusi põranda alt“.

„Sfiorivano le viole“ - Rino Gaetano

Suveigatsuse suurendamiseks või leevendamiseks.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

„Tsirani Tsar“ - Tigran Hamasyan, Arve Henriksen, Eivind Aarset, Jan Bang

Kursavend saatis, ütles, et on ilus. On.

„I Want You (She’s So Heavy)“ - The Beatles

Terve oma elu olen teadnud, et refrääni sõnad on: „She’s so epic“.

Aga vaatamata sellele ikkagi hea.

„COH“ - Jaak Johanson, Krista Citra Joonas

Ei vaja selgitust, tuleb lihtsalt kuulata.

„Latest nights“ - Oxhy

Ebamaine.

„Vasara Pasaka“ - Superkoloritas

Lugu lasti enne Sõpruse Kino filmiseanssi. Ausalt öeldes film ise mulle meelde ei jäänud, küll aga too laul koos oma muusikavideoga.