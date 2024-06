Urmo Soonvald: eile oli kahjuks päev, mil Eesti valitsus meelitas sõda meile lähemale

Herem 1,6 miljardi taustast: „Me oleme hinnanud, milline võiks olla sõjalise agressiooni korral meie vastane ja mis on see tema relvastus, varustus ehk võimekus, millised oleks need sihtmärgid. Me oleme hinnanud, millise osa nendest me peaks suutma hävitada, et Eestit kaitsta ja sealt tuleb tankide, soomukite, lennukite, rakettide kaupa see arvutuskäik. See kõik, mis meie vastu tuleb, sellest me oleme ainult osa enda tegemiseks võtnud. Seal on väga palju asju, mis jääb siis n-ö NATOle ükskõik mis mõistes, kas see on vägi, mis tuleb siia Eestisse meid toetama või on see kõrgema taseme üksus, kes neid puruks laseb õhust kuidagi moodi, see on juba iseküsimus. Seal on kindlasti liitlaste osa sees ja on meie osa. Keegi meile NATOst ei ole öelnud, et me peaksime ära tegema sellise osa just nimelt, aga see on meie kõige parem teadmine.“