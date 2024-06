RAAMATUBLOGI: Kuhu kadus natside „Verelipp“, kus suri Hitler ja veel hulk teise ilmasõja müsteeriume... On versioonid, mitte vastused

„Teise maailmasõja lahendamata müsteeriumid“ on ühest küljest suurepärane raamat, sest kirjeldab ajalugu mõjutanud sündmusi, millest tavainimene võib olla vaid kaude kuulnud kui sedagi. Ent teisest küljest – ja seda on inimkonna surmatoovamat konflikti kirjeldavates kirjutistes ennegi juhtunud – vaadatakse toimuvalt liiga läänest. Seda teeb ka ameeriklane, Hitleri-Saksamaad põhjalikult uurinud Michael Fitzgerald.

Los Angelese kummituslahingust pole paljud ilmselt kuulnudki, küll aga Pearl Harbori ründamisest, mille kohta levivad mitmed salateooriad – näiteks kas USA valitsus tahtiski sadade kaasmaalaste hukkumist, et saaks astuda sõtta?

Edasi... Miks pääses Adolf Hitler siis, kui Müncheni õllekeldri plahvatusest? Ja kas Hitler suri Berliinis või hoopis aastaid hiljem Lõuna-Ameerikas? Kuhu peitsid natsid kulda, hindamatuid väärtusi ja Merevaigutoa? Kuhu kadus legendaarne muusik Glenn Miller? Kas näitleja Leslie Howard hukkus lennuõnnetuses seepärast, et nägi välja nagu Winston Churchill?

Ja veel edasi... Kes on maetud Malborki massihaudadesse ja miks nad surid? Kes paigaldas 1940. aasta New Yorgi maailmanäitusele pommi? Kes oli see mees, kelle surnukeha kasutati operatsioonil Mincemeat? Kuhu kadus natside „Verelipp“? Jne, jne..

Heakene küll, raamatus on Venemaad samuti mängu toodud, kuid vaid õige pisut, kuigi teise ilmasõja suurimad müsteeriumid on seotud just selle riigiga.

Suurim saladus, millest kõik räägivad, kuid keegi ei suuda tõestada, on see, et kas Saksamaa jõudis paari nädalaga ennetada Venemaa tungi Euroopasse ja vana maailm vallutada? Kuhu kadus Stalin mitmeks päevaks pärast sõja algust ja miks? Siis kõik need panfilovlased, Matrossovid ja muud kangelased, kas nad olid üleüldse olemas ja tegid seda, mille eest neid postuumselt pärjati? Miks lasi Nõukogude Liit sadadel tuhandetel Leningradi blokaadis surra? Kas siis, kui polnuks Normandia dessanti, marssinuks vene väed Pariisi ja kaugemalegi?