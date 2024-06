FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele, et RKIK salastas Nursipalu harjutusvälja laiendamise mürauuringud?

Leemet selgitab: „Iga relv on erinev, ta erineb oma sageduse, helitaseme ja suundumuse osas. Üldjuhul kui lastakse, siis suurem müra läheb sinna poole kuhu lastakse, aga on ka neid relvi, kus müra läheb tegelikult tahapoole. See on relviti erinev. Seetõttu on oluline teha hästi heades tingimustes relva müraemissiooni mõõtmisi. Kui meil on olemas need head andmed, siis need võib panna mudelarvutustes erinevatesse kohtadesse ja me saame nende põhjal teada müraleviku.“