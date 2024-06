SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putin kaotas närvi ja seadis Hiina väga halba valgusesse

Minu enda jaoks oli konverentsiga seoses palju olulisem Putini närvide kaotus, mille tulemusega ta avaldas enne Šveitsi rahukonverentsi oma n-ö rahuplaani. See nn plaan seadis eeskätt Hiina äärmiselt halba valgusesse, sest Putin ütles selgelt välja, et Ukraina peab lisaks okupeeritud territooriumitele andma ära veel territooriume - need lihtsalt olevat Venemaa omad. Selle kõrval mõjub Hiina jutt riikide territoriaalse terviklikkuse austamisest eriti õõnsalt. Seda enam, et rahukonverentsil Hiina ei osalenud ja väidetavalt tegi just Hiina palju tööd selle nimel, et osavõtvaid riike oleks Šveitsis vähem.