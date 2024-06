ARVUSTUS | „Emajõe sünd“ on väga hea materjal, kõigest ei saanud paraku aru

Lodjakoda Tartus on Emajõe sünniloo mängimiseks igati paslik koht. Esiteks asub see Emajõe ääres, teiseks ehitatigi koda muu hulgas kultuuriürituste võõrustamiseks (ja meie heitlike suveilmadega tasub igaks juhuks katus pea kohale hankida) ning kolmandaks, see on lihtsalt väga tore paik. Ja lõhnab mõnusalt, laeva ehitamise järele. Ega Tartu linna piires paremat leidnud olekski, minul on küll hea meel, et seda kesklinnas Vabaduse puiesteel ei tehtud.