Marko Mihkelson: riigikaitse juhtimises on muutuste aeg, ka poliitilisel tasandil

Niisamuti ka siin-seal leviv mõistmatus, et me ei ela enam rahu ajal, Euroopas käib sõda. Venemaa tahab hävitada 40 miljoni elanikuga Ukrainat ja see ei ole kõik. Venemaa juhtide eesmärk on muuta kogu maailmakorda ja seda katsetades ei ole ta üksi. Suure autoritaarse vennana on tema selja taga Hiina, kelle kasusaamise eesmärgid on veelgi tõsisemad ja kaugeleulatuvamad. Lisaks Hiinale ja Venemaale on Lääne-vastases globaalses konfliktis tiibrünnakutel abiks ka Põhja-Korea ja Iraan. USA juhitud maailmakorra muutmiseks tuleb Venemaal rünnata NATOt. Kui Ukraina ei pea vastu ja NATO poliitilis-sõjaline heidutus näivad ebausutavana, siis Venemaa ründab. Pole saladus, et Venemaa üks võimalikke rünnakusuundi on just nimelt Balti riigid.