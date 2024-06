Õpilasliit: kui riigieksamite eesmärk oleks peegeldada gümnaasiumihariduse seisu, siis tuleks need täielikult teistsuguseks disainida

Viimased aastad on riigieksamit sooritanud pandeemia tõttu kodus õppima pidanud õpilased. Tänavused eksami sooritajad olid pandeemia alguses kaheksandat klassi lõpetamas. On õpilasi, kellele omaette õppimine sobis väga hästi, kuid leidub ka neid, kellele see üldse ei meeldinud. Läbi veebisilla õppimine tähendas ka seda, et õpilasel oli keerulisem saada õpetajalt lisatuge, kas lisaülesannete või järeleaitamise näol. Hilisemad uuringud on näidanud, et kodus õppimisel langesid õpilaste tulemused ning kahjustada sai ka nende sotsiaalne ja vaimne tervis. Kuigi koroona põhjustas haridussüsteemile palju kahju, on hea meel näha, et koolides on suudetud tasandada pandeemiast tekkinud õpilünki ning ,,koroonaaja õpilase“ sildistuse saame jätta minevikku.