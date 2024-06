ARVUSTUS | „Haihtuv Tallinn“ viib avastusretkele pealinna unustatud nurkadesse

Meenutan lapsepõlves kuuldud lugu Ülemiste vanakesest, kes kord, kui Tallinn viimaks valmis saab, selle üle ujutab. Väikese lapsena oli see lugu niivõrd hirmus, et iga kord, kui Ülemiste järvest mööda sõitsin, palusin mõttes vanakest, et Tallinn ikka tõesti kunagi valmis ei saaks. Viimastel aastatel on hirmudest asi kaugel, Tallinn muudkui kerkib ja kasvab, ehitustöödele ei näi lõppu tulemas. Pealinnana on Tallinn pidevalt kerkiv, muutuv ja uuenev.