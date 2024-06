SÕJARAPORT | Teet Kalmus: öösel toimus üks massiivsemaid Ukraina droonirünnakuid nii okupeeritud alade kui Venemaa sihtmärkide pihta

Krimmi kohta on hetkel infot kõige vähem. Teada on, et droonid ründasid taas Eiski sõjaväelennuvälja ja ka juba kolmandat korda Lõuna-Venemaa suurimat nafta rafineerimise kompleksi Ilskisi, mis 2022. aastal töötles 6,6 miljonit tonni naftat. Eelmised rünnakud olid veebruaris ja aprillis ning eks ütle ju rahvatarkuski, et kaks kolmandata ei jää. Lisaks nafta rafineerimise tehastele on Ukraina armee viimaste nädalate jooksul intensiivistanud rünnakuid kütuseterminalide vastu ning päris edukalt. Nii põleb kütuseterminal Azovis juba kolmandat päeva järjest.