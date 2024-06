Väiketeater Nuutrumi juht: oleme saavutanud oma lae, siit edasi minna ei ole võimalik selle rahahulga ja meeskonnaga

Praeguseks neli ja pool aastat tegutsenud Teater Nuutrum pole asutaja Jaanus Nuutre (34) sõnul aastatega muutunud, kuid aeg, mil lihtsalt teatrit teha, sest see on tore, äge ja seda on õpitud, on läbi. Suveteatrina alustanud Teater Nuutrum on praeguseks kasvanud täiemahuliseks repertuaariteatriks, mis rändab mööda Eestimaa paiku, aga pakub publikule teatrielamusi igal aastaajal. Nuutrumile on tekkinud oma publikum ja tundub, et ka laiem teatrisõprade ringkond on teatri üles leidnud, sest eelmisel aastal menuks kujunenud lavastus „Naisteranna needus“ jõuab vaatajateni ka sel suvel ja pileteid enam saada pole. Lisaks ootab peagi ees esietendus Kolga mõisas, kus jõuab publiku ette Piret Jaaksi kirjutatud „Öökuninganna“.