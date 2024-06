Andres Kollist oma viimasest pikemast jutuajamisest Hagi Šeiniga: ta lootis, et aega veel on

Nad mõlemad olid rohkem eestlased kui nii mõnigi, ütleme siis päriseestlane. Väga loomulik, et Eri oli rahvuskultuuri fondi juht ja Hagi rahvusliku, Eesti televisiooni oma. Erakordselt suure rahvusliku, eestlust hoidva tähendusega asutused mõlemad. Aga mitte vaid amet. Asi oli palju sügavam. On inimesi, kelle puhul tajud, et tegu on Eesti patrioodiga. Inimesega, kellel Eesti südames ja kes tegutseb sedasi, et pole kahtlustki, see mees ajab õiget asja. Ja just sellised nad olid, kaks Eesti juuti.