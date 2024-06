ARVUSTUS | Rahvusooper Estonia „Madama Butterfly“ on tuim ja igavapoolne

Sel kevadel on vallutanud Eesti ooperilavad Giacomo Puccini muusika. Vanemuise üliambitsioonika „Turandoti“ kõrval jõudis Rahvusooperis Estonia publiku ette märksa turvalisema tee valinud „Madama Butterfly“ lavastus. Ooper, mida Puccini ise pidas oma parimaks, kuulub maailma kõige mängitumate teoste hulka. Kuna ka Vanemuises on nende palju kiidetud „Madama Butterfly“ lavastus siiani mängukavas, siis on tähelepanuväärne, et Jaapani geiša kurvast saatusest rääkiv lavalugu on nüüd korraga repertuaaris nii Tallinnas kui Tartus.