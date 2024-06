KOLUMN | Joosep Tiks: Tallinna kesklinn vajab vähem mõttetuid puid. Rohkem kortermaju ja autosid!

Mingi ime läbi on juhtunud, et Tallinna kesklinnas Kitseküla staadioni ja Asula tänava vahel on puud. Park see kindlasti ei ole. Kui välja arvata jänesed ja joodikud, siis ega keegi sinna ei roni. Ometi on mingi põhjus, miks nende puude lähedus inimestele meeldib. See tõmbab ligi Kitseküla ja ka kaugema kandi inimesi, kes siis ümbruskonnas kas jalutavad, spordivad või niisama kondavad. Kui minna kuhugi maanteele, näiteks Liivalaia tänavale või Veerenni majade vahele, siis sellist pilti nagu Kitsekülas nendes kohtades ei näe.